Texas Instruments: Analysten sehen Kursziel bei 162,50 EUR

Die Aktie von Texas Instruments konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,57% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein insgesamt neutraler Trend mit einem Plus von 0,92 %. Die Meinung der Analysten zu dieser Entwicklung ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 162,50 EUR. Dies entspricht laut Bankanalysten einer Investitionschance von -2,46%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und die Empfehlungen reichen von “Verkauf” bis “starker Kauf”. Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung beträgt dabei +32,26%.

Ergänzend hierzu zeigt das Guru-Rating aktuell einen Wert in Höhe von 3,45 nach zuvor ebenfalls 3,45 an.