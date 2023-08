Texas Instruments: Analysten sehen Kurspotenzial von 8,80% - Kursziel bei 165,16 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

Die Aktie von Texas Instruments verzeichnete gestern einen Rückgang um 0,81%. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Wert sogar um insgesamt 1,63%, was auf pessimistische Stimmungen am Markt hindeutet. Jedoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 165,16 EUR hat.

• Der jüngste Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 3,45

• Laut Bankanalysten eröffnet sich ein Kurspotenzial in Höhe von +8,80%

• Von insgesamt 31 Analysten empfehlen nur zwei die Aktie zu verkaufen

Aktuell gibt es unterschiedliche Einschätzungen bezüglich des weiteren Verlaufs des Texas-Instruments-Kurses. Während acht Analysten den Wert als stark kaufenswert ansehen und zwei weitere ihn mit Kauf bewerten, halten sich immerhin noch achtzehn Experten zurück und stufen die Aktie...