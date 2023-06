Texas Instruments: Analysten sehen Kurspotenzial von +3,22% - Ziel bei 167,58 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

Die Aktie von Texas Instruments hat in der vergangenen Handelswoche um +2,69% zugelegt und am gestrigen Tag ein Minus von -1,09% verzeichnet. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 167,58 EUR – was einem Potenzial von +3,22% entspricht.

Aktuell raten acht Experten zum Kauf der Aktie und zwei weitere bewerten sie als “Kauf”. Die Mehrheit spricht eine neutrale Bewertung aus (“halten”), während lediglich zwei Analysten die Aktie als Verkauf empfehlen. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen dass die Aktien sofort verkauft werden muss.

Das Guru-Rating für Texas Instruments liegt aktuell bei 3.45 nach wie vor...