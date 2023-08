Texas Instruments: Analysten sehen Kurspotenzial von +10,42%

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Texas Instruments an Wert und schloss mit einem Minus von 2,41%. In der vergangenen Woche konnte jedoch ein kleines Plus in Höhe von 0,60% erzielt werden. Laut Bankanalysten ist das wahre Kursziel der Aktie bei 169,28 EUR zu finden – ein Potential für Investoren in Höhe von +10,42%.

Obwohl zwei Analysten zum Verkauf raten und einer sogar einen sofortigen Verkauf empfiehlt sind insgesamt noch immer über 30% optimistisch gestimmt. Acht Experten bewerten die Aktie als starkes Kaufsignal und zwei als “Kauf”. Zwanzig Experteneinstufungen lauten “halten”.

Die positive Einschätzung wird durch das bestehende Guru-Rating unterstützt (“Guru-Rating...