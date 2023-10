Texas Instruments: Aktienkurspotenzial von +17,79% auf Kursziel 174,36 EUR

Die Texas Instruments-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Entwicklung verzeichnet und erreichte am gestrigen Tag ein Ergebnis von -0,36%. Insgesamt betrug das Minus damit -1,15%. Der Markt zeigt sich somit derzeit pessimistisch. Allerdings schätzen Bankanalysten die Aktie als unterbewertet ein und sehen für Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +17,79%.

Das aktuelle Kursziel liegt bei 174,36 EUR. Bei einer Umsetzung dieser Prognose würde die Aktie um +17,79% steigen. Von insgesamt 33 Analysten empfehlen derzeit 10 den Kauf der Aktie und zwei sprechen eine optimistische Kaufempfehlung aus.

Weitere 19 Experten bewerten sie neutral mit “Halten”. Nur drei Analysten raten zum Verkauf oder starkem Verkauf. Eine positive Einschätzung kommt auch vom Guru-Rating mit einem Wert von...