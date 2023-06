Texas Instruments: Aktienkurs hat Kursziel von 165,99 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

Texas Instruments konnte am gestrigen Handelstag keine Erfolge verbuchen und verlor -2,87% an Wert. In der vergangenen Woche betrug das Minus insgesamt -5,14%. Es scheint als sei der Markt im Moment pessimistisch eingestellt.

Das mittelfristige Kursziel für die Texas Instruments Aktie liegt bei 165,99 EUR. Wenn sich diese Einschätzung bewahrheitet, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +7,84%. Allerdings sind nicht alle Analysten davon überzeugt nachdem sich der Wert zuletzt schwach entwickelt hat.

Aktuell empfehlen acht Analysten den Kauf dieser Aktie und zwei weitere sehen sie positiv aber nicht euphorisch (Kauf). Achtzehn Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen (halten), während zwei glauben die Aktie solle verkauft werden (Verkauf) und einer sogar sofort verkauft werden muss. Der Anteil der...