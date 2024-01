Texas Instruments Aktie: Das war abzusehen!

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Texas Instruments diskutiert. An drei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion. Die negative Kommunikation überwog an acht Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Aufgrund des Anleger-Sentiments erhält Texas Instruments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete Texas Instruments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,34 Prozent. Die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien stieg um 25,12 Prozent, was zu einer Underperformance von -30,45 Prozent für Texas Instruments führt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 8,33 Prozent über der Performance von Texas Instruments, die 13,67 Prozent unter dem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Texas Instruments beträgt derzeit 3,37 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Texas Instruments liegt bei 63,92, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Texas Instruments daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.