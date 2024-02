Texas Instruments Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Aktie der Texas Instruments wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 1 "Gut"-Einstufung, 4 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es gab keine aktuellen Analystenupdates zu Texas Instruments im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 179,25 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,51 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung "Gut" basierend auf den Bewertungen von Analysten.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat Texas Instruments derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Texas Instruments zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.