Texas Instruments Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Texas Instruments liegt bei 89,49, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,12 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern zu Texas Instruments in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 7 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Texas Instruments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,49 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 40,61 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -50,1 Prozent führt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Texas Instruments um 13,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Texas Instruments beträgt 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 71 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Texas Instruments daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.