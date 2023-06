Texas Instruments: Aktie hat mittelfristiges Kurspotenzial von +5,52%

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

Die Aktie von Texas Instruments erfreut sich aktuell großer Beliebtheit bei Analysten. So legte die Kursentwicklung am gestrigen Handelstag um +0,45% zu und summiert sich damit auf eine Gesamtperformance von +0,58% in den letzten fünf Tagen.

Das mittelfristige Kursziel für Texas Instruments liegt laut Bankanalysten bei 168,29 EUR und würde somit ein Potenzial von +5,52% für Investoren eröffnen. Allerdings bewerten nicht alle Experten die Aktie gleich positiv – während 8 Analysten sie als starken Kauf empfehlen und weitere 2 das Rating “Kauf” vergeben haben, sehen 18 Experten sie eher neutral und nur 2 raten zum Verkauf.

Zusätzlich ist der Guru-Rating-Wert des Unternehmens nun bei 3,45 angelangt. Insgesamt sind also fast ein Drittel aller Bewertungen optimistisch eingestellt (+32,26%) – obwohl es natürlich auch kritische...