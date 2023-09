Texas Instruments: Aktie hat ein Kurspotenzial von 8,37%

Die gestrige Kursentwicklung von Texas Instruments am Finanzmarkt fiel mit -0,06% gering aus. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich eine Summe von -0,56%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung schließen lässt.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 170,53 EUR. Das eröffnet Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +8,37%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des jüngsten neutralen Trends.

Aktuell empfehlen acht Analysten die Aktie als starkem Kauf und zwei weitere sehen sie optimistisch als Kauf an. Die Bewertung “halten” wurde durch 19 Experten vergeben und drei Analysten sind überzeugt davon, dass ein Verkauf ratsam sei. Lediglich einer sieht sogar einen sofortigen Verkaufsbedarf.

Das positive Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,39 und bestärkt...