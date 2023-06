Texas Instruments: Aktie hat ein Kurspotenzial von +6,30%

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

Die Aktie des Halbleiterherstellers Texas Instruments befindet sich derzeit nach Ansicht von Analysten in einem unterbewerteten Zustand. Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 169,07 EUR und bietet den Investoren damit ein Potenzial von +6,30%.

• Am 06.06.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,10%

• Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 169,07 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +32,26%

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Texas Instruments-Aktie kontinuierlich an Wert und gab insgesamt um -2,18% nach. Trotz dieser negativen Entwicklung sind acht Analysten der Meinung, dass es sich lohnt in die Aktie zu investieren und empfehlen sie als “Stark Kauf”. Darüber hinaus sprechen zwei weitere Experten eine Empfehlung zum Kauf aus.

Allerdings gibt es auch andere Stimmen unter den...