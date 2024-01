Texas Instruments Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Texas Instruments liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,44 für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" deutlich niedriger ist. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie unterbewertet ist und entsprechend eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Texas Instruments-Aktie liegt bei 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert bei 43,1 liegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Texas Instruments.

Mit einer Dividende von 3,37 % übertrifft Texas Instruments den Branchendurchschnitt von 2,16 %. Dies führt zu einer höheren Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung mit einem Unterschied von 1,21 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Texas Instruments festgestellt werden. Da es keine Auffälligkeiten gab, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Texas Instruments daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung aufgrund der fundamentalen, RSI- und Dividendenbewertung.