Texas Instruments Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Aktienkurs von Texas Instruments verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,34 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 12,8 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 41,8 Prozent, und Texas Instruments liegt derzeit um 47,13 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 46,39 Punkten, was bedeutet, dass die Texas Instruments-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 54,36).

Die Stimmung der Anleger und Handelssignale wurden ebenfalls analysiert. Die Kommentare auf sozialen Plattformen waren neutral, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Diese Analyse führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Handelssignale ergeben ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Analysten haben Texas Instruments in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. In den letzten 30 Tagen gab es 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer zuletzt "Neutral"-Bewertung führt. Das Kursziel liegt bei 184,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 12,44 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Texas Instruments.