Texas Instruments Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Texas Instruments-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 172,68 USD erreicht, was +4,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +4,72 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen im letzten Jahr für die Texas Instruments-Aktie sind 1 Bewertung "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Texas Instruments vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 179,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 3,8 Prozent steigen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Texas Instruments liegt bei 23,2, was unter dem Branchendurchschnitt von 73,57 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Texas Instruments eingestellt waren. Es gab acht positive und vier negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Texas Instruments daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die hauptsächlich in die "Schlecht"-Richtung zeigen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung für Texas Instruments.