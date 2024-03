Texas Instruments Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von Texas Instruments hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,49 Prozent verzeichnet. Dies steht im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 8,3 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -17,79 Prozent für Texas Instruments entspricht. Der gesamte "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,28 Prozent im letzten Jahr, wobei Texas Instruments um 9,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Texas Instruments ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Texas Instruments in Online-Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, wobei sich herausstellte, dass in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung. Darüber hinaus ergaben sich 3 negative und 0 positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Texas Instruments als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 23,2 liegt die Aktie insgesamt 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 72,79. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Einstufung.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen im letzten Jahr für die Texas Instruments-Aktie waren 1 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 5,05 Prozent steigen. Insgesamt erhalten Texas Instruments somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.