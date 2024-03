Texas Instruments Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Texas Instruments. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50,99 Punkte, was bedeutet, dass Texas Instruments momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier Texas Instruments weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 39,45), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Texas Instruments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Analysten bewerten die Texas Instruments-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Texas Instruments vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 179,25 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,92 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Texas Instruments eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie von 170,85 USD +3,68 Prozent entfernt ist vom GD200 (164,78 USD), was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 166,43 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,66 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Texas Instruments-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Texas Instruments. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Texas Instruments daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.