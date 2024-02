Texas Instruments Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung unter den Anlegern für Texas Instruments ist derzeit überwiegend negativ, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen ergibt. Dies ergab die Auswertung der Meinungen und Äußerungen, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen wird die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Analyse wurde auch um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 7 negative und 0 positive Signale festgestellt wurden. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Texas Instruments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,49 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von -50,1 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Texas Instruments um 13,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Aktivität in Bezug auf Texas Instruments unterdurchschnittlich ist, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als kaum verändert eingestuft, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich der Kurs von Texas Instruments derzeit 2,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt hingegen -3,38 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt.