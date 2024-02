Texas Instruments Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Aktie von Texas Instruments wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 23,2 insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Nach Analysteneinschätzungen wird die Texas Instruments-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 179,25 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,77 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Texas Instruments eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Texas Instruments überwiegend positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete Texas Instruments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,49 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -3883,77 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag das Unternehmen 584,8 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.