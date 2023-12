Texas Instruments Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Aktie der Texas Instruments wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 4 guten, 8 neutralen und 1 schlechten Bewertungen versehen. Aus dieser Gesamtbewertung ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Texas Instruments vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 185,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 8,82 Prozent entspricht, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 170,46 USD. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Gut" seitens der Analysten.

In Bezug auf die Dividende liegt Texas Instruments mit 3,37 % über dem Branchendurchschnitt von 2,16 % für Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen. Dies führt zu einer positiven Bewertung als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Texas Instruments eher neutral bis schlecht sind.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Texas Instruments aktuell bei 166,68 USD eingestuft, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der Aktienkurs liegt mit 170,46 USD jedoch 2,27 Prozent darüber. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 154,68 USD, was einer positiven Differenz von 10,2 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält Texas Instruments eine Gesamtbewertung von "Gut".