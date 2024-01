Texas Instruments Aktie: Reine Nervensache!

Das Anleger-Sentiment für Texas Instruments ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Anleger diskutieren hauptsächlich über negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie geführt hat. Die automatische Analyse der Kommunikation ergab jedoch, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Texas Instruments-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,34 Prozent erzielt, was 14,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 26,01 Prozent, und Texas Instruments liegt aktuell 31,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Texas Instruments zeigt eine neutrale Situation an, sowohl für einen 7-Tage-RSI von 67,57 als auch für einen 25-Tage-RSI von 37. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet ist Texas Instruments aus unserer Sicht unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,2 im Vergleich zum Branchen-KGV von 70,43, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.