Texas Instruments Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Aktienkurs von Texas Instruments hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" Branche im Durchschnitt um 3874,28 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -3883,77 Prozent für Texas Instruments bedeutet. Der "Informationstechnologie" Sektor hatte eine mittlere Rendite von 575,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Texas Instruments um 584,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Texas Instruments als unterbewertet, da das KGV mit 23,2 insgesamt 69 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 75,21 beträgt. In der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Aktuell wird die Texas Instruments-Aktie von Analysten mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Texas Instruments-Wertpapier führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 179,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 11,77 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Texas Instruments eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass Texas Instruments derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 164,63 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 160,38 USD um -2,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 164,58 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".