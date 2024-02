Texas Instruments Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Dividendenrendite von Texas Instruments beträgt derzeit 3,26 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,75 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Texas Instruments ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Allerdings zeigen die Analyse der sozialen Medien auch 8 negative Signale und keine positiven, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Texas Instruments liegt bei 50,04, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie bei 867,8 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 158,9 USD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1064,55 USD deutlich darunter, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Texas Instruments auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem schlechten Rating versehen.