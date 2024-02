Texas Instruments Aktie: Quo vadis?

Die Analysten bewerten die Aktie von Texas Instruments auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten gaben 1 eine positive Bewertung, 4 eine neutrale und keine eine negative Bewertung ab. Aktuelle Berichte zeigen, dass die Analysten im Schnitt zu einer ähnlichen Einschätzung gelangen, was das Rating für das Wertpapier von Texas Instruments im letzten Monat auf "Neutral" (0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht) festlegt. Das durchschnittliche Kursziel, das die Analysten erwarten, liegt bei 179,25 USD, was einem Anstieg von 9,25 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 164,08 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine neutrale Bewertung vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Texas Instruments-Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser liegt derzeit bei 164,63 USD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs (164,08 USD) liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (164,84 USD) weist auch dieser eine geringe Abweichung vom aktuellen Schlusskurs auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Texas Instruments-Aktie anhand der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 43,75, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 49,81, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

Im fundamentalen Vergleich wird Texas Instruments als unterbewertet angesehen im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,2, was einen Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 75,29 bedeutet, was zu einer positiven Empfehlung führt.