Texas Instruments Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktie von Texas Instruments wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 165,65 EUR geschätzt, was einem Potenzial von +9,46% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung von Texas Instruments

Am 26.01.2024 verzeichnete Texas Instruments einen Kursrückgang um -1,99%. Dies fügt sich in eine negative Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage von -6,14% ein, was auf eine derzeit pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels liegt bei 165,65 EUR. 10 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf, während 1 Analyst sie als Kauf einstuft. 16 Experten geben eine neutrale Einschätzung ab und empfehlen, die Aktie zu halten. Dennoch sind 3 Analysten der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 1 Experte geht sogar davon aus, dass ein sofortiger Verkauf angebracht ist.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenmeinungen wird auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt, das bisher auf “Guru-Rating ALT” stand.

Insgesamt zeigt sich, dass trotz der aktuellen Kursentwicklung eine beträchtliche Anzahl von Analysten immer noch optimistisch hinsichtlich der Zukunftsaussichten von Texas Instruments sind, was auf ein Potenzial für zukünftiges Wachstum hinweist.

