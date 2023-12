Texas Instruments Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von Texas Instruments hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,34 Prozent verzeichnet, was mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Informationstechnologie liegt. Die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche hatte in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 24,71 Prozent, wobei Texas Instruments mit 30,04 Prozent deutlich darunter lag. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Texas Instruments derzeit eine Rendite von 3,37 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 %. Dies führt zu einer positiven Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Texas Instruments-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 166,72 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 171,23 USD lag, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Texas Instruments gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.