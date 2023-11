Texas Instruments Aktie: Lieber beobachten als handeln

Texas Instruments, ein Unternehmen im Technologiebereich, wird derzeit anhand verschiedener Analysen bewertet. Ein Indikator, der häufig verwendet wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt bei 78,78 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 74,62 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt erhält Texas Instruments daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf diese Indikatoren.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ist insgesamt neutral. Es gibt 5 Kaufempfehlungen, 8 neutrale und 1 negative Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 187,38 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 27,54 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über Texas Instruments erhöht ist, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Texas Instruments daher als "Gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht wird die Aktie von Texas Instruments ebenfalls negativ bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 171,34 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 146,92 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -14,25 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -8,9 Prozent, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Texas Instruments-Aktie daher auch in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

