Texas Instruments Aktie: Keine Probleme in Sicht!

Die Bestimmung der Über- oder Unterbewertung eines Titels wird oft mittels einer technischen Analyse durchgeführt. Hierbei hat sich der Relative Strength Index (RSI) als beliebtes Instrument erwiesen, welcher Kursbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation setzt. Wir haben den RSI für Texas Instruments für die Zeiträume von 7 und 25 Tagen betrachtet. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 48,37 Punkten, was bedeutet, dass sich die Aktie momentan in einem neutralen Bereich befindet. Das gleiche Bild ergibt sich auch beim Blick auf den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 51,22 und somit ebenfalls eine neutrale Bewertung für Texas Instruments.

Steigende Kursrendite bei Texas Instruments

Die Texas Instruments-Aktie konnte im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,84 Prozent erzielen. Damit ist sie im Vergleich zu anderen Aktien aus...