Texas Instruments Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Anleger-Sentiment bezüglich Texas Instruments zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Diskussion in den sozialen Medien. An insgesamt acht Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, weshalb Texas Instruments insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt derzeit ein "Neutral" für Texas Instruments. Der GD200 des Wertes liegt bei 164,63 USD, und der Aktienkurs von 160,38 USD liegt damit um -2,58 Prozent über diesem Trendsignal. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 164,58 USD, was einer Abweichung von -2,55 Prozent entspricht und somit ebenfalls einen "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Texas Instruments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,49 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 3874,28 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -3883,77 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 575,3 Prozent verzeichnete, liegt Texas Instruments mit einer Unterperformance von 584,8 Prozent weit unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Texas Instruments in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Aufgrund der verringerten Aktivität in den sozialen Medien und des zurückgehenden Interesses der Marktteilnehmer erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.