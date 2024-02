Texas Instruments Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Texas Instruments-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 164,65 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 160,71 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -2,39 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 164,52 USD, was einer Abweichung von -2,32 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Texas Instruments eingestellt waren. Es gab neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Weitere Auswertungsmodelle haben sechs Handelssignale für Texas Instruments identifiziert, wodurch insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung resultiert.

Die Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung erhält Texas Instruments in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Für Anleger, die aktuell in die Aktie von Texas Instruments investieren, bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 3,26 %. Dies liegt 1,1 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche und führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut".