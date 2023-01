Texas Instruments Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Texas Instruments":

Am 27.01.2023, 08:24 Uhr notiert die Aktie Texas Instruments an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 174.1 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Halbleiter".

Wie Texas Instruments derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Texas Instruments-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 8 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 3 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (180,88 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 3,9 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 174,1 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Texas Instruments eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Texas Instruments-Aktie hat einen Wert von 54,12. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,49). Wie auch beim RSI7 ist Texas Instruments auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,49). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Texas Instruments.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23,2. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Texas Instruments zahlt die Börse 23,2 Euro. Dies sind 70 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 76,36. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

