Texas Instruments Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Texas Instruments liegt aktuell bei 23,2 und ist damit 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 70, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird Texas Instruments auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Texas Instruments in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Beitragsfrequenz zu Texas Instruments war insgesamt geringer als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Texas Instruments beträgt aktuell 89,52 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen weist weder auf überkaufte noch auf überverkaufte Bedingungen hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Texas Instruments in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 3,37 Prozent liegt Texas Instruments 1,18 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Dies macht die Aktie zu einem attraktiven Investment und führt zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion.