Texas Instruments Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Texas Instruments eingestellt waren. Es gab neun positive und vier negative Tage, und an einem Tag war die Richtung nicht eindeutig. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Weitere Auswertungsmodelle haben sechs Handelssignale identifiziert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Texas Instruments von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Texas Instruments-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, bei denen es zu 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen kam. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 179,25 USD, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis einer Gesamteinschätzung "Neutral" entspricht. Das Wertpapier hat ein Aufwärtspotential von 11,54 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Texas Instruments somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Unterperformance von 584,99 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3873,34 Prozent, wobei Texas Instruments aktuell 3882,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.