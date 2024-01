Texas Instruments Aktie: Hammer Entwicklung!

Texas Instruments: Aktienanalyse zeigt gute Ausschüttung und fundamentale Bewertung

Die aktuelle Dividendenrendite von Texas Instruments liegt bei 3,37 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,14 % eine höhere Ausschüttung bedeutet. Aufgrund dieser Differenz von 1,23 Prozentpunkten erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Dividende.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Texas Instruments mit einem aktuellen Wert von 23,2 unter dem Branchendurchschnitt von 67 Prozent liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung rund um die Aktie von Texas Instruments wurde ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating führte.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,19 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine überverkaufte Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Texas Instruments somit gute Bewertungen in Bezug auf Dividende, fundamentale Kriterien und den RSI, während die langfristige Stimmungslage als weniger positiv eingeschätzt wird.