Texas Instruments Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Texas Instruments wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 23,2, was einem Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,43 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat Texas Instruments im letzten Jahr eine Rendite von -5,34 Prozent erzielt, was 14,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 26,01 Prozent, und Texas Instruments liegt aktuell 31,35 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Texas Instruments liegt bei 67,57, was als neutral angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Texas Instruments-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 166,52 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 164,47 USD weicht somit um -1,23 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 155,79 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+5,57 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt.

Insgesamt erhält die Texas Instruments-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

