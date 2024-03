Texas Instruments Aktie: Es wird konkret!

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie von Texas Instruments insgesamt eine Einstufung von 1 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht von Analysten aus Research-Abteilungen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Texas Instruments. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 179,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 175,27 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 2,27 Prozent hin, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Aktie durch die Analysten.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Aktie von Texas Instruments im letzten Jahr eine Rendite von -9,49 Prozent, was 10,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 8,15 Prozent, und Texas Instruments liegt aktuell 17,64 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Texas Instruments eingestellt waren. Es gab zehn positive und zwei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Anlegerstimmung führt. Allerdings zeigten die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer zusätzlichen "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Texas Instruments daher für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Texas Instruments ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,2 auf, was 68 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.