Texas Instruments Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Texas Instruments-Aktie liegt bei 63,92, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, bewegt er sich bei 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie (167,25 USD) um +0,57 Prozent von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +6,08 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Einschätzungen von Analysten für Texas Instruments zeigen, dass es in den letzten zwölf Monaten 4 Gut, 8 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen gab, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 185,5 USD, was einer potenziellen Steigerung um 10,91 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf die Dividende weist Texas Instruments derzeit eine Dividendenrendite von 3,37 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung der ausgeschütteten Dividende als "Gut".