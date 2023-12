Texas Instruments Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Texas Instruments im Sektor "Informationstechnologie" hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,34 Prozent verzeichnet, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt Texas Instruments mit 10,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Texas Instruments liegt bei 22,73, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht mit 25,68 für eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung somit ebenfalls "Gut" aus.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie mittel ist und daher zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

In den letzten zwölf Monaten haben 13 Analysten die Texas Instruments-Aktie bewertet, wovon 4 Bewertungen als "Gut", 8 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 185,5 USD, was eine Empfehlung von "Gut" ergibt. Insgesamt erhält Texas Instruments somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.