Texas Instruments Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Texas Instruments wurde die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Texas Instruments von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "gut". Allerdings wurden auch 5 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von Texas Instruments mit 23,2 unter dem Branchendurchschnitt von 68 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 1 positiv, 4 neutral und keine negativ. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "neutral". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten jedoch auf eine mögliche Steigerung der Aktie hin, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt.

Insgesamt erhält Texas Instruments daher eine "gute" Bewertung von den Analysten.