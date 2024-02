Texas Instruments Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Texas Instruments-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 30, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 52,19 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Texas Instruments nach dem RSI.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Texas Instruments 1 mal die Einschätzung Gut, 4 mal die Einschätzung Neutral und 0 mal das Rating Schlecht vergeben. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Neutral". Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Zudem erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 10,38 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 179,25 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Dabei zeigt Texas Instruments interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität abnimmt und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Für Anleger, die in die Aktie von Texas Instruments investieren, bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 3,26 %, was einen Mehrertrag von 1,1 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.