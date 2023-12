Texas Instruments Aktie: Ein Blick in die Zukunft!

Die Aktie von Texas Instruments wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das aktuelle Kursziel liegt um +14,38% höher als der derzeitige Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Texas Instruments

Am 08.12.2023 verzeichnete Texas Instruments eine Kursentwicklung von -0,41%. In den vergangenen fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, belief sich das Ergebnis auf -0,25%. Der Markt zeigt sich derzeit neutral gestimmt.

Einschätzung der Bankanalysten

Das durchschnittliche Kursziel von Texas Instruments wird von Bankanalysten auf 166,86 EUR festgelegt. Dies bedeutet, dass die Aktie nach ihrer Einschätzung ein Kurspotenzial von +14,38% bietet.

Analyse des Analysten-Sentiments

Unterschiedliche Meinungen herrschen unter den Analysten hinsichtlich der Einschätzung der Texas Instruments Aktie. 9 Analysten sehen die Aktie als “starker Kauf”, während 2 Analysten sie als “Kauf” einstufen. 18 Experten positionieren sich neutral und geben die Bewertung “halten”, während 3 Analysten die Aktie als “Verkauf” einstufen. Ein Experte ist sogar der Meinung, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Guru-Rating von Texas Instruments

Das Guru-Rating, ein bewährter Trend-Indikator, zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung für Texas Instruments.

Insgesamt sind die Analysten zuversichtlich hinsichtlich des Kurspotenzials von Texas Instruments, das sich laut ihrer Analyse auf +14,38% beläuft.

