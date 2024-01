Texas Instruments Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Texas Instruments-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 53 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 43,1 aufweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird Texas Instruments als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Texas Instruments nach der RSI-Bewertung.

Bezogen auf die Aktienkurse hat Texas Instruments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche ergibt sich eine Underperformance von -50,25 Prozent. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor liegt die Rendite 16,06 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Texas Instruments ist überwiegend negativ, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine schlechte Bewertung, basierend auf sieben konkret berechneten Signalen (5 "Schlecht", 2 "Gut").

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Texas Instruments in den letzten Wochen. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen war jedoch höher, was zu einer guten Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Texas Instruments daher in dieser Stufe ein "Gut"-Rating.