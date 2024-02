Texas Instruments Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Analysten schätzen die Aktie von Texas Instruments auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten haben 1 die Aktie als gut bewertet, 4 als neutral und keiner als schlecht. In aktuellen Berichten kommen die Analysten im Durchschnitt zum gleichen Ergebnis, wobei das Rating für das Texas Instruments-Wertpapier aus dem letzten Monat "Neutral" ist. Im Schnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 179,25 USD, was einer Erwartung von 9,25 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 164,08 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Texas Instruments liegt bei 43,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 49,81, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Texas Instruments-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 164,08 USD auf ähnlichem Niveau liegt wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (164,63 USD), was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (164,84 USD), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Texas Instruments-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.