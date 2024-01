Texas Instruments Aktie: Alles völlig egal!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Texas Instruments beträgt 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,44 für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird Texas Instruments daher als unterbewertet angesehen und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Das bedeutet, dass die Stimmung in den sozialen Medien, die die Grundlage der Auswertung bildet, neutral ist. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung für diese Stufe führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 Mal eine "Gut"-, 8 Mal eine "Neutral"- und 1 Mal eine "Schlecht"-Bewertung für Texas Instruments abgegeben. Langfristig wird dem Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" zugeschrieben. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 163,88 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 13,19 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel von 185,5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmung um die Aktienkurse von Texas Instruments wird sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Neutral" eingestuft, wobei die Betrachtung von Handelssignalen zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ist daher die Stimmung um Texas Instruments als "Neutral" zu bewerten.