Texas Capital Bancshares Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten ihre Einschätzung für Texas Capital Bancshares abgegeben. Dabei vergaben sie einmal die Bewertung "Gut", einmal "Neutral" und einmal "Schlecht". Langfristig betrachtet, erhält das Unternehmen von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber sie beschäftigen sich mit dem aktuellen Kurs von 62,86 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -7,2 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 58,33 USD. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, wodurch sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral" ergibt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Texas Capital Bancshares liegt bei einem Wert von 15. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 15,6) ist die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 1 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -8,06 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Finanzen" einer Unterperformance von 19,13 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,76 Prozent, wobei Texas Capital Bancshares aktuell 9,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Texas Capital Bancshares überwiegend positiv diskutiert. An sechs Tagen dominierten positive Themen, an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.