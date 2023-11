Texas Capital Bancshares Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen die Texas Capital Bancshares-Aktie bewertet. Davon waren 1 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Texas Capital Bancshares-Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Texas Capital Bancshares aus dem letzten Monat. Die von den Analysten durchgeführten Ratings ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 59 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 6,77 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 55,26 USD. Demnach ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier und somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Texas Capital Bancshares betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Texas Capital Bancshares in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Texas Capital Bancshares führt bei einem Niveau von 45,86 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,52 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, ein solcher Indikator, wird für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Texas Capital Bancshares-Aktie beträgt aktuell 56,08 USD. Der letzte Schlusskurs liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird Texas Capital Bancshares auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.