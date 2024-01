Tevano Systems Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Tevano-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,06 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,015 CAD liegt, was einem Abstand von -75 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,03 CAD, was einer Differenz von -50 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Tevano-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Tevano zeigt, dass die Aktie momentan weder "überkauft" noch "überverkauft" ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt kann die Tevano-Aktie anhand der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI als neutral bewertet werden.