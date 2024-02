Teva Pharmaceutical Industries-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Teva Pharmaceutical Ltd.":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Teva Pharmaceutical Industries liegt der aktuelle RSI-Wert bei 34,6, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 30, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Teva Pharmaceutical Industries gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Teva Pharmaceutical Industries liegt mit einem Wert von 13,91 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Teva Pharmaceutical Industries derzeit bei 3553,11 ILS, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Aktie hat einen Abstand von +35,49 Prozent zum GD200 und einen Abstand von +13,52 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, was insgesamt zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".