Teva Pharmaceutical Industries Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teva Pharmaceutical Industries liegt bei 13,91, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Die Dividende des Unternehmens beträgt 0 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung bezüglich Teva Pharmaceutical Industries hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Teva Pharmaceutical Industries liegt bei 31,55 und 34 für den RSI25, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Teva Pharmaceutical Industries aufgrund fundamentaler Kriterien, Dividende, Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index als "Neutral" mit einer positiven Tendenz bewertet.