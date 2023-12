Teva Pharmaceutical Industries Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Teva Pharmaceutical":

Der Aktienkurs von Teva Pharmaceutical Industries hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7 Prozent erzielt, was 7 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Arzneimittelaktien beträgt 0 Prozent, und Teva Pharmaceutical Industries liegt aktuell 7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3315,59 ILS lag. Der letzte Schlusskurs (3838 ILS) weicht somit um +15,76 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 3500,54 ILS über dem letzten Schlusskurs (+9,64 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne klare Richtung in positiver oder negativer Hinsicht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Teva Pharmaceutical Industries. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag von 0 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens Teva Pharmaceutical Industries.